Байден обвинил Путина в попытке развалить НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить блок НАТО. По мнению американского лидера, таким было намерение российского коллеги «с самого начала». Его слова привело РИА «Новости».

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО», — сказал Байден в ходе встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Американский президент добавил, что Путину предпочтительно иметь дело с 30 независимыми странами, что с 30 объединенными странами.

«Это не шутка, я говорю предельно серьезно», — добавил Байден.

Он подчеркнул, что «таковым было намерение (Путина) с самого, самого начала».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что заинтересованность НАТО в боевых действиях на Украине доказывает решение альянса продолжить оказывать поддержку Киеву.

В то же время, сам Джо Байден признал, что санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине, отразятся на Европе. Они могут привести к трудностям с продовольствием.