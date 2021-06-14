Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО

Американский президент Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У него будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным», — сообщил Салливан. Его слова привело РИА «Новости».

После саммита «Большой семерки» (G7) в британском Корнуолле Байден отправился в Брюссель, там в понедельник, 14 июня, состоится саммит НАТО. В среду, 16 июня, в Женеве Байден встретится с Путиным.

Президент США, по словам Салливана, поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса.

«Они (лидеры НАТО — прим. ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден — прим. ред.) услышит от них», — добавил помощник президента США по нацбезопасности.

Встреча Путина и Байдена состоится на вилле Ла Гранж в Женеве. Это их первая личная встреча после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов.