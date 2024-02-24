Мир 24 февраля 2024, 09:36 Байден обсудит способы давления на Россию с лидерами стран G7 Президент Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по вопросу помощи Украине

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Американский президент Джо Байден 24 февраля намерен созвониться с лидерами стран «Большой семерки» и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины», — передали в администрации президента.

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Президент США также намерен поговорить с коллегами о шагах, чтобы продолжить «привлечение России к ответственности». При этом, как пишут зарубежные СМИ, Соединенным Штатам не удалось изолировать Россию. Даже в непростых условиях страна противостоит давлению Запада.

Ранее США ввели против России более 500 экономических ограничений. В обновленный список попали несколько банков: ПАО «СПБ Банк», Банк «Авангард», РостФинанс Банк, Модульбанк, оператор платежной системы «Мир» и даже бренд люксовых автомобилей Aurus.