Байден обсудит со своей командой по нацбезопасности последние события на Украине

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис обсудят ситуацию на Украине с членами своей команды по национальной безопасности ситуацию на Украине. Закрытая для прессы встреча состоится в 10:00 (18:00 по московскому времени), сообщил ТАСС.

«Президент [Байден] и вице-президент [Камала Харрис] обсудят по защищенной линии со своей командой по национальной безопасности последние события на Украине и <…> нападение России», — указано в рабочем графике американского президента, распространенном Белым домом.

Накануне Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили антивоенную коалицию, оборонную помощь Украине и усилений санкций в отношении России. После беседы Зеленский в своем Twitter поблагодарил США за «мощную поддержку».

Ранее Белый дом заявлял, что США ни при каком сценарии не начнут боевые действия против России для защиты Украины.

США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы министерства обороны Сергея Шойгу. Им заблокируют активы в США и запретят сделки с этими активами для юридических и физических лиц. В Минфине считают, что меры поспособствуют беспрецедентным дипломатическим и экономическим издержкам для России и еще больше изолируют ее от финансовых систем и международного сообщества.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

К вечеру 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов. Российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления.