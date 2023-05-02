Мир 02 мая 2023, 19:24 Байден обсудит с лидерами Конгресса угрозу дефолта в США Reuters: лидер США Байден 9 мая обсудит с Конгрессом угрозу дефолта РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит с лидерами Конгресса возникшую угрозу дефолта, сообщило агентство Reuters. По официальной информации, американский лидер пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти на встречу в Белый дом 9 мая.

«Сегодня днем президент Байден позвонил спикеру Маккарти, <…> чтобы пригласить его <…> 9 мая на встречу с <…> Хакимом Джеффрисом, Чаком Шумером, Митчем Макконеллом, которым президент также позвонил сегодня», — говорится в заявлении Белого дома.

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Джеффрис — лидер демократического меньшинства в Палате представителей, Шумер — лидер демократического большинства в Сенате Конгресса, Макконелл — лидер республиканского меньшинства в Сенате.

По данным СМИ, темой телефонной беседы с Маккарти стал потолок госдолга, его же будут обсуждать и на встрече.

Минфин США ранее заявил, что, возможно, уже с 1 июня не сможет обслуживать государственный долг страны. Однако политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с «360» выразил уверенность в том, что дефолта не случится: США проголосуют за увеличение потолка.