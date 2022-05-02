Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси ее визит в Киев

Глава Белого дома Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ее недавний визит на Украину. В Киеве Пелоси встретилась с укараинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Байден сегодня переговорил со спикером Пелоси после ее возвращения в Польшу, чтобы обсудить ее визит на Украину и встречу с президентом Зеленским», — сказано в сообщении представителя Белого дома, которое цитирует ТАСС.

Пелоси вместе с группой законодателей США побывала в Киеве 1 мая.

Спикер палаты представителей и делегация из Соединенных Штатов, как отмечается в сообщении, заверили Украину в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

Сама Пелоси заявила о том, что ее поездка в Киев должна была продемонстрировать, что Соединенные Штаты «твердо поддерживают Украину».

Ранее украинские СМИ сообщили, что на рассмотрение конгресса внесли проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины. Автором документа стал член Республиканской партии Адам Кинзингер.