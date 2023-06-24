Мир 24 июня 2023, 20:34 Байден обсудил с Макроном, Сунаком и Шольцем ситуацию в России Байден обсудил с лидерами Британии, Германии и Франции ситуацию в России РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ ситуацию в России. Он переговорил по телефону с британским премьером Риши Сунаком, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил в заявлении Белый дом по итогам переговоров.

«Сегодня президент Байден провел [телефонные] переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — сказано в коммюнике.

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До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в России по телефону с главами МИД G7, а также главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Речь идет о вооруженном мятеже структур ЧВК «Вагнер». Российские силовые структуры получили приказ о задержании основателя группы Евгения Пригожина.

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