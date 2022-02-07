Байден обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Во время переговоров Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что команды обеих стран продолжат поддерживать связь с союзниками и партнерами, в число которых входит и Украина.

Телефонный разговор президентов США и Франции стал уже вторым за прошедшую неделю. Предыдущие переговоры прошли 2 февраля.

Ранее гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины с Макроном обсуждал президент России Владимир Путин. Российский лидер примет французского коллегу в Кремле 7 февраля. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить большое количество вопросов. За последние две недели Путин и Макрон созванивались трижды.