Байден обошел Трампа по количеству голосов выборщиков

Джо Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа по количеству голосов выборщиков. По последней информации, он набрал 229 голосов — в то время как Трамп получил всего 191 голос.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Первой в США завершила голосование коллегия выборщиков штата Вермонт. Она отдала все свои три голоса Джо Байдену, которого захотела увидеть на посту нового президента США.

Вскоре после этого проголосовали выборщики из Нью-Гэмпшира (4), Индианы (11) и Теннесси (11). При этом первые поддержали Байдена, а остальные двое — Трампа. Нового президента США также поддержали выборщики Невады — в этом штате демократы пытались оспорить исход голосования. В результате они отдали все шесть голосов кандидату от демократов.

16 выборщиков из Джорджии после пересчета голосов тоже поддержали Байдена. Проголосовали и другие штаты — последним на момент выхода материала свое решение озвучили в Мичигане. Все 16 выборщиков поддержали Джо Байдена — несмотря на попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Сейчас Байден набрал 229 голосов выборщиков, в то время как Трамп получил 191 голос. Для победы один из кандидатов на пост президента должен получить поддержку 270 выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, Байден должен победить с результатом в 306 голосов против 232 голосов, которые получит Трамп.