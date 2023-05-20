Мир 20 мая 2023, 02:52 Байден объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине — СМИ Politico: президент США Джо Байден выделит Украине новый пакет военной помощи на $375 млн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине, сообщило издание Politico. По данным авторов статьи, на эти цели американские власти потратят 375 миллионов долларов.

Собеседники издания рассказали, что Байден объявит о выделении помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств увидятся на саммите G7 в Японии.

Реклама

По информации источников, в очередном транше будет больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия. Издание отметило, что все это пригодится украинским военным во время проведения анонсированного ими контрнаступления.

В течение ближайших нескольких месяцев США и их союзники передадут Украине истребители F-16. В администрации американского президента рассказали, что точной даты пока что нет. Как и понимания, какие именно страны поставят самолеты для нужд ВСУ. По данным источника, истребители точно не станут применять в рамках контрнаступления, потому что их отправят в рамках долгосрочного «укрепления безопасности» страны.