Байден объявил траур по погибшим от коронавируса американцам
Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим от коронавируса американцам. Ожидается, что сегодня их число достигнет 500 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.
Байден вместе с супругой и вице-президентом Камалой Харрис примут участие в церемонии в честь жертв COVID-19. В Белом доме зажгут свечи и объявят минуту молчания. По словам пресс-секретаря президента Джен Псаки, Байден обратится с речью к американцам и объявит о том, что флаги на федеральных ведомствах будут приспущены в течение пяти дней.
«Он будет говорить о том, что американский народ обладает силой, способной переломить ситуацию с пандемией — работая вместе, следуя рекомендациям системы здравоохранения и проходя вакцинацию», — процитировало «Би-би-си» слова Псаки.
По данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировали более 28 миллионов случаев коронавируса. Погибли 499 309 человек. Во всем мире подтвердили 2,47 миллиона смертей.
По словам Байдена, за год пандемии в стране закрылись около 400 тысяч малых компаний, миллионы других «держатся на волоске».