Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим от коронавируса американцам. Ожидается, что сегодня их число достигнет 500 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.

Байден вместе с супругой и вице-президентом Камалой Харрис примут участие в церемонии в честь жертв COVID-19. В Белом доме зажгут свечи и объявят минуту молчания. По словам пресс-секретаря президента Джен Псаки, Байден обратится с речью к американцам и объявит о том, что флаги на федеральных ведомствах будут приспущены в течение пяти дней.

«Он будет говорить о том, что американский народ обладает силой, способной переломить ситуацию с пандемией — работая вместе, следуя рекомендациям системы здравоохранения и проходя вакцинацию», — процитировало «Би-би-си» слова Псаки.

По данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировали более 28 миллионов случаев коронавируса. Погибли 499 309 человек. Во всем мире подтвердили 2,47 миллиона смертей.

По словам Байдена, за год пандемии в стране закрылись около 400 тысяч малых компаний, миллионы других «держатся на волоске».