Байден объявил о стихийном бедствии из-за ураганов в штате Кентукки

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Кентукки из-за ураганов и бурь и поручил оказать жителям штата федеральную помощь. Об этом сообщили в Белом доме, написало РИА «Новости».

До этого, 11 декабря, Байден объявлял в Кентукки режим чрезвычайной ситуации.

«Президент Джозеф Байден приказал оказать федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильных бурь, шквального ветра, наводнений и торнадо», — заявили представители Белого дома.

Федеральная помощь от государства может заключаться в специальных программах для поддержки жителей и бизнеса. Тем, кто потерял жилье, может быть предоставлен временный кров или гранты на выдачу кредитов с низкими процентами, чтобы удар по их карману был не таким сильным.

Губернатор Кентукки Энди Бешир ранее сообщал, что количество погибших из-за торнадо составило больше 80 человек и, скорее всего, превысит сотню. Разрушительные ураганы прошли в последние дни сразу в нескольких американских штатах.