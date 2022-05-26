Байден объявил о начале масштабной реформы полиции в годовщину гибели Флойда

Американский президент Джо Байден подписал указ о реформе работы органов правопорядка в США. Он сделал это в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

По его словам, исполнительный указ даст начало крупнейшей за десятилетия реформы полиции.

«Он (указ — прим. ред.) повысит подотчетность федеральных правоохранителей, запретит удушающие приемы, ограничит возможность входа в помещения без предварительного уведомления и многое другое», — написал Байден в Twitter.

Он отметил, что документ будет стимулировать пойти на аналогичные меры стражей порядка на уровне штатов и муниципальном уровне.

Также в пресс-службе Белого дома ранее рассказали, что указ предполагает создание национальной базы данных о неправомерных действиях полиции. Обязательным будет ношение нательных камер. Кроме того, речь идет об утверждении новых стандартов, которые ограничивают применение силы.

Полицейские в Миннеаполисе, в Миннесоте, 25 мая 2020 года при аресте афроамериканца Джорджа Флойда использовали удушающий прием. Мужчину госпитализировали, но не смогли спасти.

После этого по всей стране прошли массовые протесты. Американцы выступили против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим жителям Штатов.