Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма | 360°

Мир 25 сентября 2022, 05:41 Поделиться Telegram

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Viber Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма Белый дом: президент США Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма «Иэн». Про соответствующий указ президента сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предполагает помощь Флориде со стороны федеральных властей. Из-за шторма Байдену пришлось отменить поездку во Флориду. Аналогичное решение приняли и в NASA, отказавшись от запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion.

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Шторм «Иэн» достигнет Флориды в середине следующей недели. По данным американских ученых, шторм усилится до урагана всего за несколько дней. Пока никто не берется делать прогнозы о его последствиях.

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До этого власти Великобритании объявили штормовое предупреждение из-за приближения сильнейшего урагана «Фиона». Стихия оставила без электричества почти 500 тысяч жителей Канады.

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