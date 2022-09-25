Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма | 360°

Все новости

Эксклюзив

25 сентября 2022, 15:55

«Исторический момент». Наблюдатель из Ирака рассказал о ходе референдума в Подмосковье

Армия

25 сентября 2022, 15:39

Альтернативную службу нельзя будет пройти при мобилизации

Реклама

Спецоперация

25 сентября 2022, 15:01

ВС России потопили украинский катер «Гюрза» в районе порта Очаков и уничтожили ЗРК «Оса-АКМ»

Эксклюзив

25 сентября 2022, 14:58

«Донбасс сделал свой выбор». Житель Енакиева назвал референдум путем к лучшему

Происшествия

25 сентября 2022, 14:25

Катер перевернулся на Онежском озере в Карелии

Спецоперация

25 сентября 2022, 14:24

МГБ ДНР разоблачило сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме

Армия

25 сентября 2022, 13:59

Минобрнауки РФ пояснило, что от мобилизации защищены студенты только государственных вузов

Эксклюзив

25 сентября 2022, 13:38

«Это не выдумки». Участница референдума рассказала, как в Мариуполе унижали русскоязычных

Спецоперация

25 сентября 2022, 13:35

Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы

Мир

25 сентября 2022, 05:41

Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма

Белый дом: президент США Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма

Читать 360tv в

Глава американской администрации Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма «Иэн». Про соответствующий указ президента сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предполагает помощь Флориде со стороны федеральных властей. Из-за шторма Байдену пришлось отменить поездку во Флориду. Аналогичное решение приняли и в NASA, отказавшись от запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion.

Реклама

Шторм «Иэн» достигнет Флориды в середине следующей недели. По данным американских ученых, шторм усилится до урагана всего за несколько дней. Пока никто не берется делать прогнозы о его последствиях.

Реклама

До этого власти Великобритании объявили штормовое предупреждение из-за приближения сильнейшего урагана «Фиона». Стихия оставила без электричества почти 500 тысяч жителей Канады.

США

Шторм

Джо Байден

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама