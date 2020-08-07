Байден объяснил свои слова об афроамериканцах

«Я ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой — ни по своей идентичности, ни по своим проблемам, вообще никак», — написал политик в соцсетях.

«ПолитЭксперт» напомнил, что накануне Байден резко ответил на вопрос журналиста-афроамериканца, который поинтересовался у бывшего вице-президента, проходил ли тот тест на когнитивные способности.