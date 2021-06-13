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    13 июня 2021, 17:39

    Байден объяснил решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после их встречи

    Андрей Иванов

    Пресс-конференции после встречи президентов России и США в Женеве не будет, потому что «это не конкурс, кто лучше выглядит перед камерой». Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, пишет РИА «Новости».

    Байден объяснил решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после их встречи

    Это не соревнование, кто лучше выглядит на пресс-конференции, и не попытка уязвить друг друга. Я хочу выразиться предельно ясно об условиях наших отношений с Россией», — сказал Байден.

    Ранее издание The New York Times написало, что руководитель Американского государства отказался от пресс-конференции, потому что в 2018 году Путин «превзошел Дональда Трампа в Хельсинки».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него в планах во время этого саммита восстановить личные контакты с главой США, наладить прямой диалог и «создать реально функционирующие механизмы взаимодействия». Он подчеркнул, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность в мире, региональные конфликты, вопросы экологии и перспективы экономического сотрудничества.

    В числе основных вопросов встречи Путин назвал тему кибербезопасности. По его словам это важно, так как «отключение целых систем ведет к тяжелым последствиям».

    Путин встретится с Байденом 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это их первая личная встреча после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов.