Байден объяснил решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после их встречи

Пресс-конференции после встречи президентов России и США в Женеве не будет, потому что «это не конкурс, кто лучше выглядит перед камерой». Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, пишет РИА «Новости».

Это не соревнование, кто лучше выглядит на пресс-конференции, и не попытка уязвить друг друга. Я хочу выразиться предельно ясно об условиях наших отношений с Россией», — сказал Байден.

Ранее издание The New York Times написало, что руководитель Американского государства отказался от пресс-конференции, потому что в 2018 году Путин «превзошел Дональда Трампа в Хельсинки».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него в планах во время этого саммита восстановить личные контакты с главой США, наладить прямой диалог и «создать реально функционирующие механизмы взаимодействия». Он подчеркнул, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность в мире, региональные конфликты, вопросы экологии и перспективы экономического сотрудничества.

В числе основных вопросов встречи Путин назвал тему кибербезопасности. По его словам это важно, так как «отключение целых систем ведет к тяжелым последствиям».

Путин встретится с Байденом 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это их первая личная встреча после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов.