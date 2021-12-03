Байден объяснил охрипший голос простудой

Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос и кашель во время одной из речей простудой. Он отметил, что заразился от внука. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, он делает тесты на коронавирус каждый день.

«У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда… Короче, это просто простуда», — пояснил политик.

Сегодня он выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице и все время сильно хрипел, говорил в нос и периодически откашливался. На фоне новостей о новом штамме коронавируса это вызвало у американцев беспокойство.

Ранее к Белому дому в Вашингтоне доставили рождественскую ель. Праздничное дерево привезли под музыку на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми. Его встретила первая леди США — Джилл Байден. Она осмотрела дерево, перед тем как его внесли в президентскую резиденцию.