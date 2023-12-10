Мир 10 декабря 2023, 11:32 Байден объяснил, к чему приведет возможная победа Трампа на выборах Байден назвал возможную победу Трампа угрозой демократии в США Keystone Press Agency / Global Look Press

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Возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США на новый срок является угрозой для демократии, заявил действующий глава государства Джо Байден на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я считаю, что будущее американской демократии на кону», — подчеркнул Байден.

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По его словам, Трамп угрожает демократии, гражданским правам, положению страны на мировой арене. Если США лишатся демократии, то лишатся всего, подытожил Байден.

По результатам опроса, приведенным газетой The Wall Street Journal, больше половины американцев считают, что политика Байдена навредила им. Столько же граждан США заверили, что политика Трампа в период, когда он был президентом, помогла им лично.

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидается, что главная борьба развернется между Трампом и Байденом. Опросы подтверждают, что у бывшего президента есть шансы вновь возглавить Соединенные Штаты.

По версии NYT, главный страх европейских политиков из-за возможного прихода к власти Трампа в том, что после прихода к власти он отвернется от Европы.