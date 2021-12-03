Байден обещал помешать России «сделать то, чего люди опасаются»

Президент США Джо Байден заявил, что выступит с рядом инициатив, связанных с Украиной. По его словам, он подготовит меры, которые помешают России в случае с Украиной «сделать то, чего люди опасаются».

Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для (Владимира) Путина очень-очень сложным то, чего опасаются люди», — сказал он

Тем временем точная дата переговоров, которые собрались провести президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, пока не согласована. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ведется работа. Формат — речь идет о видеоконференции», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что переговоры могут состояться 7 декабря, но пока точной даты нет. Они могут состояться и на следующей неделе, и через неделю. Песков также признался, что пока нет точного понимания, будут президенты России и США проводить переговоры один на один или с участием делегаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности восстановления российско-американского диалога по Украине.