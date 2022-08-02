Байден обещал не допустить превращения Афганистана в пристанище для террористов

Американские власти не допустят превращения Афганистана в пристанище для террористов. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления по поводу ликвидации лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири.

«Мы уничтожили лидера „Аль-Каиды“*. Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в „тихую гавань“ для террористов, потому что он мертв. И мы намерены сделать все возможное для того, чтобы ничего [подобного] не случилось», — пообещал Байден.

Он отметил, что проведенная операция была успешной. Никто из мирных жителей Кабула и членов семьи аз-Завахири не пострадал. По словам президента, главаря группировки нашли американские разведчики.

«Моя администрация продолжит внимательно следить за угрозами со стороны „Аль-Каиды“* и реагировать на них, откуда бы они ни исходили», — сказал Байден.

Ранее Белый дом уточнил, что аз-Завахири ликвидировали двумя ракетами Hellfire. Снаряды выпустили с беспилотника. Первыми об уничтожении главаря «Аль-Каиды»* написали американские журналисты со ссылкой на источники. Они отметили, что спецоперацию проводили сотрудники ЦРУ.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.