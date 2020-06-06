Джо Байден набрал достаточное число голосов для выдвижения в президенты. Есть ли у него шансы победить в политической гонке? Своим мнением с «360» поделилась политолог Наталия Елисеева.

Сейчас ситуация в США несколько непредсказуемая, отметила она. Политолог предложила обратиться к предыдущим выборам, когда социология говорила о победе демократа Хиллари Клинтон, но несмотря на все победил Дональд Трамп.

«И ряд экспертов пришли к выводу, что в день победы Трампа социология умерла, потому что так или иначе социология зачастую не отображает объективную картину мира, а отображает позицию заказчика, который непосредственно проводит социологическое исследование», — объяснила Елисеева.

По результатам недавних соцопросов, Байден лидирует. Отрыв небольшой, но на несколько пунктов он все же опередил своего противника.

Раз социология — недостоверная наука, собеседница «360» предложила обратить внимание на то, что происходит внутри страны. По ее словам, Америка сейчас в огне.

Трамп предпринимает ряд ошибочных действий или вообще не предпринимает, потому что все его действия и заявления под собой ничего не имеют серьезного. Наоборот, это даже воспринимается, как политическое бездействие, безволие Наталия Елисеева, политолог

Поэтому сейчас на контрасте у Байдена есть все шансы на победу.

Однако в любом случае сейчас все будет решаться исходя из поведения Трампа. Если нынешний президент сможет решить внутриполитический, внутрисоциальный и внутриэкономический кризисы, то тогда глава государства переизберется на второй срок. В противном случае его оппонент получит все шансы на победу.

В 2016 году Трамп выиграл, потому что был запрос на смену политического курса. Но нужно понимать, что любой президент США «продолжает имперскую политику, причем довольно агрессивную». Принадлежность кандидата — республиканец или демократ — это все условность.

«Вопрос в количестве агрессии и в том, насколько будет проводиться жесткая политика за рубежом к условным конкурентам и непосредственно внутри страны», — объяснила Елисеева.

Изначально Трамп шел с хорошей повесткой, пообещав искоренить безработицу. Спустя время начался коронавирус, который несколько подкосил ситуацию. Но это можно наблюдать и других странах.

Если Трамп жестко расправится с массовыми протестами, от него может отвернуться часть либеральной аудитории. По факту он предаст демократические ценности, которые пропагандировала Америка. Если он ничего не будет делать, от него откажется часть традиционной аудитории, которая проголосовала за его традиционную, такую жесткую риторику.

«То есть ситуация патовая. Но Трампу все равно нужно принимать решение. Иначе Байден будет на его фоне завоевывать либеральную аудиторию», — добавила эксперт.

Победа Байдена упирается в провалы Трампа. Чем больше у Трампа провалов, тем больше вероятность победы Байдена Наталия Елисеева

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Чтобы баллотироваться, кандидату нужно заручиться поддержкой 1991 делегата.