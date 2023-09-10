Мир 10 сентября 2023, 05:53 Байден ничего не добился на саммите G20 Сенатор Пушков: Байден не добился поддержки позиции Запада на саммите G20 РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден покинул саммит G20 в Индии «несолоно хлебавши», потому что не смог навязать западную позицию в украинском вопросе. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что декларация прошедшего саммита оказалась ударом для Запада в связи с отсутствием единодушия по поддержке Киева.

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По мнению Пушкова, авторы материала сильно опоздали с выводами. Он отметил, что итоги мероприятия еще раз продемонстрировали неспособность западных стран навязывать свое мнение остальному миру.

«Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине глобальный Юг еще больше отошел от глобального Запада. <…> Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши», — сказал он.

Пушков объяснил, что западные лидеры не смогли добиться выступления украинского президента Владимира Зеленского в Индии, а также им пришлось одобрить декларацию, которая сильно отличается от их интересов.

Ранее стало известно, что Байден оконфузился на саммите G20. Он два раза не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.