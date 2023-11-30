Мир 30 ноября 2023, 22:41 Байден неудачно пошутил про возможность «взорвать весь мир» NYP: Байден пошутил перед рабочими, что у него есть код для взрыва всего мира РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден во время экскурсии по заводу CS Wind в Колорадо похвастался, что имеет возможность «взорвать весь мир». Видеотрансляцию с места вело издание The New York Post.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», — попытался пошутить Байден, указывая на прибор в руках одного из рабочих.

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Американский лидер отметил, что имеет в виду ядерное оружие. Журналисты не оценили юмор главы Белого дома. Авторы публикации отметили, что если Байден хотел пошутить, то у него ничего не вышло.

В одном из публичных выступлений накануне Байден допустил очередную промашку. Он назвал лидера КНР именем умершего китайского политика. Американский президент рассказал историю про беседу с Си Цзиньпинем в Гималаях, но по ошибке назвал собеседника Дэн Сяопином, который умер в 1997 году, задолго до изложенных событий.