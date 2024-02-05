Мир 05 февраля 2024, 11:25 Байден нецензурно оскорбил Нетаньяху — СМИ Politico: Байден нецензурно высказался о Нетаньяху, но Белый дом это отрицает Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президент США Джо Байден позволил себе нецензурное высказывание в сторону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом написала газета Politico, но с оговоркой, что в Белом доме это отрицают.

«В частном порядке называл израильского премьер-министра „чертовым плохим парнем“, — сообщило СМИ о Байдене.

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Как любой демократ с пульсом, писала газета, американский лидер с глубоким подозрением относится к Биньямину Нетаньяху. Но представитель Байдена Эндрю Бейтс утверждает, что плохим парнем президент коллегу не называл. Он добавил, что два лидера уважают друг друга, как на публике, так и наедине.

Как отметили авторы материала, у Байдена есть давний страх, что Нетаньяху намерен втянуть США в более широкую войну на Ближнем Востоке.

«Действительно, трудно переоценить, насколько презрительно стали относиться к Нетаньяху даже стойко произраильские законодатели-демократы», — отметили в материале.

Нежелание премьер-министра Израиля следовать плану США по ситуации в Газе раздражает и разочаровывает американского президента и высокопоставленных чиновников страны. Власти Соединенных Штатов начинают терять терпение. Израиль уже упрекнули в невыполнении поставленных задач в Газе.

Тем не менее Байден из-за воинственной внешней политики оказался среди самых непопулярных в мире лидеров вместе с Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но неизменно растет рейтинг уважения к лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.