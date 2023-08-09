Мир 09 августа 2023, 04:13 Байден неожиданным образом поддержал Россию Сенатор Баррассо: Байден помог России, запретив добычу урана в районе парка Большой каньон РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден принял провокационное решение, объявив национальным памятником земли в районе парка Большой каньон в Аризоне. Раньше там добывали уран, теперь это будет запрещено. Сенатор от Вайоминга Джон Баррассо заявил, что так Байден не просто навредит своей стране, но и поможет России. Комментарий политика появился на его сайте.

«Президент Байден снова помогает нашим противникам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. Сейчас мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», — сказал он.

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Баррассо добавил, что решение Байдена выглядит странно еще и потому, что ранее сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана. Это необходимо, чтобы исключить зависимость США от России.

«Несмотря на это, Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана, чтобы удовлетворить свой „левый“ электорат», — отметил сенатор.

Ранее США обвинили в намерении любыми способами захватить нефть Венесуэлы. Кубинский журналист Эдельберто Лопес Блан заявил, что американские власти предпринимают такие попытки уже давно.