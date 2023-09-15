Мир 15 сентября 2023, 03:03 Байден нелепой улыбкой ответил на вопрос о преступлениях сына Байден проигнорировал вопросы СМИ об обвинениях в адрес сына

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Президент Джо Байден проигнорировал вопрос журналистов о сыне Хантере после выступления в штате Мэриленд. Вместо этого американский лидер стал благодарить представителей прессы с нелепой улыбкой на лице. Видео с реакцией главы Вашингтона разлетелось по соцсетям.

В ходе продолжительной речи глава Белого дома посвятил экономическим проблемам США. Однако журналистов больше интересовало мнение политика о новых обвинениях, которые предъявили Байдену-младшему.

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В итоге одна журналистка смогла привлечь внимание президента и озвучить свой вопрос о его сыне, однако Байден не стал ничего отвечать и переключился на другого собеседника.

Сыну президента США Хантеру накануне предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с оружием и наркотиками. Установлено, что 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он соврал, что не принимает наркотики. По совокупности обвинений Хантера Байдена могут осудить на 25-летний срок.

До этого глава Белого дома попал в неловкую ситуацию во время пресс-конференции во Вьетнаме. Президент США стал озвучивать ответы на вопросы журналистов в неправильном порядке.