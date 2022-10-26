Байден не захотел инициировать контакт с Путиным на саммите G20 | 360°

Мир 26 октября 2022, 00:00 Байден не захотел инициировать контакт с Путиным на саммите G20 В Белом доме заявили, что Байден не собирается быть инициатором контакта с Путиным на G20 YouTube

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Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается сам инициировать возможный контакт с российским лидером Владимиром Путиным во время грядущего саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

В резиденции американского президента подчеркнули, что изменения позиции относительно данной ситуации нет.

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Предстоящий саммит G20 должен состояться 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. В сентябре Владимир Путин отметил, что вопрос о его участии там пока не решен. Спустя время на пресс-конференции в Астане он ответил на вопрос о возможных переговорах с Байденом. Российский лидер заявил, что не видит в этом необходимости.

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Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес сказал, что в стране могут организовать встречу Путина и Байдена, если российский лидер сам приедет на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на встрече «Большой двадцатки», сообщил RT.