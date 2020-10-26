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    26 октября 2020, 17:13

    Байден не вспомнил имя Трампа и назвал его Джорджем

    Дарья Бунякова

    Кандидат в президенты США Джо Байден не смог вспомнить имя главы Вашингтона Дональда Трампа. Он назвал конкурента Джорджем, что сразу же высмеял Трамп.
    Байден не вспомнил имя Трампа и назвал его Джорджем

    «Вчера Джо Байден назвал меня Джорждем. Не смог вспомнить мое имя. Во время интервью ему потребовалась помощь ведущего», — написал Трамп в Twitter.

    При этом американский лидер подчеркнул, что занимающиеся СМИ постоянно работают над тем, чтобы избиратели не узнали о подобных оплошностях Байдена.

    Ранее в Сети появилась запись, где мужчина употребляет наркотики и участвует в сексуальной оргии. В нем разглядели сына Джо Байдена Хантера. Видео разместили 24 октября на платформе GTV. В подписи отмечается, что Джо Байдена якобы полностью контролирует Китай.

    Президентские выборы пройдут в США уже 3 ноября. Главными соперниками являются действующий президент станы Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По словам россиянина Виктора Бута, после завершения голосования в США может вспыхнуть гражданская война. Сейчас Бут находится в американской тюрьме по обвинению в контрабанде оружия.