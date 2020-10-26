Байден не вспомнил имя Трампа и назвал его Джорджем

Кандидат в президенты США Джо Байден не смог вспомнить имя главы Вашингтона Дональда Трампа. Он назвал конкурента Джорджем, что сразу же высмеял Трамп.

«Вчера Джо Байден назвал меня Джорждем. Не смог вспомнить мое имя. Во время интервью ему потребовалась помощь ведущего», — написал Трамп в Twitter.

При этом американский лидер подчеркнул, что занимающиеся СМИ постоянно работают над тем, чтобы избиратели не узнали о подобных оплошностях Байдена.

Ранее в Сети появилась запись, где мужчина употребляет наркотики и участвует в сексуальной оргии. В нем разглядели сына Джо Байдена Хантера. Видео разместили 24 октября на платформе GTV. В подписи отмечается, что Джо Байдена якобы полностью контролирует Китай.

Президентские выборы пройдут в США уже 3 ноября. Главными соперниками являются действующий президент станы Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По словам россиянина Виктора Бута, после завершения голосования в США может вспыхнуть гражданская война. Сейчас Бут находится в американской тюрьме по обвинению в контрабанде оружия.