Мир 25 февраля 2023, 04:37 Байден не увидел риска в поездке в Киев АВС: президент США Байден не считает поездку в Киев рискованной

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Президент США Джо Байден заявил в интервью АВС, что не считает свой визит в Киев особенно рискованным. В Белом доме отметили, что это была первая в истории поездка американского лидера в зону конфликта, где не присутствуют военные США.

«Я не думаю, что это было так уж рискованно», — заявил Байден в интервью телеканалу.

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Президент США нанес визит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в Киеве 21 февраля. О поездке знали лишь несколько человек из ближайшего окружения, американского президента сопровождали несколько помощников и два журналиста.

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Власти США предупредили Россию о визите Байдена, однако никаких гарантий безопасности не получили.

В Америке поездку Байдена в украинскую столицу приняли без воодушевления. Его визит, во время которого включили воздушную тревогу, выглядел постановочным, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Особенно после того, как все узнали, что Белый дом все изначально «согласовал с русскими».

Конгрессмен-республиканец назвал визит президента в Киев пощечиной каждому американцу. Украина Америке не друг, а Россия не враг, заявил Пол Госар.