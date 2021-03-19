Байден не стал отвечать на вопрос о разговоре с Путиным

Президент России Владимир Путин предложил провести беседу американскому коллеге Джо Байдену. Президент США не стал отвечать на вопрос, согласился ли он на разговор.

Во время выступления Байдена в Белом доме один из журналистов спросил президента, согласился ли он поговорить в прямом эфире с Путиным. Глава Вашингтона не стал отвечать представителю прессы и просто ушел с трибуны.

При этом раньше мировые лидеры не устраивали разговоров в прямом эфире, отметил экс-глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко.

«Очень давно были телемосты с американцами, тогда мост сделал Владимир Познер с Ларри Кингом. После этого такой практики не было. Сейчас появились новые технологии и новые возможности. Но это будет впервые на таком уровне», — привело его слова РИА «Новости».

Шевченко подчеркнул, что российский президент сделал правильное предложение. Теперь можно будет проследить за реакцией США.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Он заявил, что лидер страны «ответит» за якобы вмешательство в выборы США. В ответ на это Путин пожелал коллеге здоровья и предложил побеседовать в прямом эфире.