Мир 01 января 2023, 19:07 Байден не стал обещать Зеленскому новую бронетехнику — американский подполковник Подполковник армии США Дэвис: лидер страны Байден не стал обещать Украине бронетехнику РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал обещать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому новую бронетехнику в ответ на его просьбу. На это указал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive. Он похвалил такой подход Байдена.

Дэвис указал, что президент США пообещал направить только одну батарею Patriot и «умолчал о каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий». Офицер отметил «разумную сдержанность» Байдена и подчеркнул, что поведение США и НАТО говорит о нежелании прямого столкновения с Россией, которое может в итоге привести к ядерной войне.

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Ранее СМИ писали, что даже единственный зенитный ракетный комплекс Patriot Украина получит лишь после того, как ВСУ обучатся его использованию.

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Кроме того, журналисты The Washington Post отмечали: во время визита Зеленского в США обнаружилось, что они с американским президентом расходятся во взглядах на пути завершения конфликта на Украине. Джо Байден сопротивляется «риторике о „тотальной победе“» и хочет избежать прямого конфликта с Россией, даже помогая Украине.