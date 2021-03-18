Резкие слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина были ответом на прямой вопрос. Поэтому американский лидер о них не сожалеет. С таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она прокомментировала слова журналиста, не сожалеет ли Байден о своих недавних словах в интервью телеканалу ABC, когда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

«Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — заявила Псаки. Также она напомнила, что Путин и Байден знакомы и оба участвуют в мировой политике много лет.

Она подчеркнула, что США сохраняют надежду, что, несмотря на разногласия, сотрудничество по ряду сфер с Россией удастся сохранить.

Сегодня Владимир Путин, комментируя слова американского коллеги, пожелал ему здоровья, а после отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

Российский лидер предложил прекратить заочную дискуссию и провести беседу в прямом эфире, чтобы не было никаких пауз. По словам Путина, это может быть интересно жителям обеих стран. Он заявил, что готов принять участие в этой беседе в пятницу или понедельник — в любое удобное для американского коллеги время.