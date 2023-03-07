Мир 07 марта 2023, 20:30 Байден не согласовывал диверсии на «Северных потоках» — СМИ NYT: президент США Байден не давал приказ о взрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не отдавал приказ о совершении диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили источники газеты The New York Times. По их информации, американские власти якобы никак не связаны с произошедшим.

По словам неназванных американских чиновников, «Байден и его главные помощники не санкционировали миссию по уничтожению трубопроводов „Северный поток“», отметили авторы статьи. Собеседники издания добавили, что к взрывам на газопроводах не имеют отношения ни граждане США, ни подданные Великобритании.

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О повреждениях ниток «Северного потока» и «Северного потока — 2» стало известно в конце сентября. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Власти Швеции после ЧП отказались допускать представителей РФ к расследованию случившегося. Премьер королевства Магдалена Андерссон заявила, что все произошло в исключительной экономической зоне страны, а также в международных водах. По словам президента Владимира Путина, злоумышленники преследовали единственную цель — подорвать энергетическую безопасность континента.

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