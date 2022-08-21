Байден не смог выговорить имя врача без подсказки

Президент США Джо Байден снова оконфузился. Американский лидер во время своего выступления не смог с первого раза выговорить имя врача. Правильно произнести фамилию ему удалось только после подсказки.

«Для меня честь произнести имя доктора Моники Бертэ… Сейчас, док, я произнесу это правильно, Бретель, Баталь», — сказал Байден.

После очередной попытки кто-то выкрикнул, что у медика фамилия Бетаньолли. Только после этих слов президент смог закончить свою речь.

Американский лидер не первый раз попадает в неловкую ситуацию. В начале августа он допустил оговорку во время выступления на мероприятии в Белом доме. Байден пообещал остановить улучшение экономики США, но быстро поправил себя.

Президент США довольно часто оговаривается. Ранее он заявлял, что американцы всегда будут чтить «эгоизм» солдат страны. В этой фразе он перепутал созвучные слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»). Также лидер страны неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис руководителем всей страны.