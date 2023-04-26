26 апреля 2023, 23:56
Байден не смог вспомнить свой возраст во время выступления
Байден признался, что не может сказать, сколько ему лет
Президент США Джо Байден во время своего выступления заявил, что не помнит, сколько ему лет. Фрагмент речи главы Белого дома попал на видео и разлетелся по Сети.
В своем выступлении американский лидер затронул тему предстоящей предвыборной гонки.
«Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется. Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет», — сказал Байден.
Во вторник, 25 апреля, Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. Действующий лидер Белого дома напомнил, что когда он четыре года назад баллотировался на пост президента, то говорил о сражении за душу США. По словам Байдена, это сражение продолжается.
Возможными конкурентами для Байдена в президентской гонке уже назвали экс-главы США Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Однако последний пока не подтвердил свое участие в предвыборной гонке.
Американцы не особо горят желанием видеть на посту президента уже приевшиеся им лица, следует из данных опросов. «360» собрал основные заявления мировых СМИ о выдвижении Байдена, а также оценку шансов на его победу.
США
Джо Байден
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