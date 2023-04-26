Мир 26 апреля 2023, 23:56 Байден не смог вспомнить свой возраст во время выступления Байден признался, что не может сказать, сколько ему лет РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден во время своего выступления заявил, что не помнит, сколько ему лет. Фрагмент речи главы Белого дома попал на видео и разлетелся по Сети.

В своем выступлении американский лидер затронул тему предстоящей предвыборной гонки.

«Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется. Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет», — сказал Байден.

Во вторник, 25 апреля, Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. Действующий лидер Белого дома напомнил, что когда он четыре года назад баллотировался на пост президента, то говорил о сражении за душу США. По словам Байдена, это сражение продолжается.

Возможными конкурентами для Байдена в президентской гонке уже назвали экс-главы США Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Однако последний пока не подтвердил свое участие в предвыборной гонке.

Американцы не особо горят желанием видеть на посту президента уже приевшиеся им лица, следует из данных опросов. «360» собрал основные заявления мировых СМИ о выдвижении Байдена, а также оценку шансов на его победу.