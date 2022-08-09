Байден не смог справиться с пиджаком и очками

Американский телеканал C-Span заснял неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть пиджак во время рабочего визита в Кентукки. На помощь главе государства пришла жена.

Байден прилетел в Кентукки на вертолете. На земле президент попытался надеть пиджак, но никак не мог попасть в левый рукав. Джилл Байден помогла супругу, не скрывая улыбку из-за безуспешных попыток мужа.

Однако злоключения Байдена на этом не закончились. Американский лидер не смог поймать солнцезащитные очки, которые во время борьбы с пиджаком сползли с переносицы и упали на землю.

Впервые после болезни Байдена заметили перед посадкой на самолет. Он сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо, при этом он передразнил представителей СМИ и замахал руками.

Президент США переболел коронавирусом, впервые ПЦР-тест показал положительный результат 20 июля. 6 августа тест Бадена оказался отрицательным, но его оставили на изоляции до второго отрицательного результата, лишь потом разрешила работать в очном режиме.