Байден не смог самостоятельно проголосовать на промежуточных выборах | 360°

Мир 30 октября 2022, 08:52 Байден не смог самостоятельно проголосовать на промежуточных выборах NBC: президент США Байден попросил помощи волонтера на промежуточных выборах РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден не сумел самостоятельно справиться с процессом голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщил NBC.

Президент получил выданный ему бланк для голосования и направился в кабинку. Спустя некоторое время он вышел оттуда и подозвал волонтера, так как не сумел разобраться, на каком этапе находится голосование. Волонтер терпеливо объяснил главе государства, что нужно сделать, чтобы его бланк прошел как заполненный.

Реклама

Вместе с Байденом голосование посетила его внучка, но она справилась с процессом самостоятельно. Девушка провела в кабинке всего минуту, тогда как президенту потребовалось почти в два раза больше времени.

Реклама

Байдену в скором времени исполнится 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. В силу возраста он часто попадает в комичные ситуации, становясь объектом для насмешек со стороны конкурентов и критиков.

Ранее на выступлении в Пенсильвании Байден заявил, что посетил 54 американских штата, хотя на самом деле их ровно 50.