Байден не смог произнести аббревиатуру во время выступления

Президент США Джо Байден в очередной раз не смог выговорить слово во время своего выступления в Белом доме. На сей раз сложности возникли с аббревиатурой AANHPI — Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander. Трансляцию с выступления опубликовал NBC News.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах!» — произнес Байден.

Прием, на котором выступал американский лидер, организовали в честь Месяца наследия американцев азиатского происхождения и выходцев с тихоокеанских островов, уточнило РИА «Новости».

Ранее Байден в своей речи перепутал название Мариуполя, назвав его «Метрополем», ошибся в произнесении аббревиатуры AFT (Американская федерация учителей) и фамилии бывшего прокурора, назвал украинцев «иранцами».