Байден не считает «вялыми» контакты США и России после саммита в Женеве

Президент США Джо Байден не считает, что диалог Вашингтона и Москвы развивается вяло после саммита в Женеве. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом (Владимиром Путиным — прим. ред.) состоялась всего пару недель назад», — ответила Псаки на вопрос журналиста о том, не кажется ли Белому дому, что контакты с Москвой саммита глав двух государств развиваются недостаточно активно. Ее слова привела «Газета.ru».

Российский и американские эксперты, как напомнила Псаки, уже проводят работу по вопросам кибербезопасности.

США не отказывались от сдерживания России, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения сторон после встречи двух лидеров — Владимира Путина и Джо Байдена — на саммите в Женеве. Он отметил, что нужно время, чтобы достигнутые двумя президентами «понимания» преодолели бюрократические препоны и были приняты сторонами в работу.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. По итогам глава российского государства заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.