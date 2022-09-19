Байден еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента США | 360°

Мир 19 сентября 2022, 04:26 Поделиться Telegram

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Viber Байден еще не решил, будет ли участвовать в выборах президента США Президент США Байден заявил, что еще решил участвовать в выборах в 2024 года Pxhere.com

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Глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что еще не принял «твердого решения» переизбираться на второй президентский срок. Однако такое намерение у действующего американского лидера есть.

«Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — заявил президент США в интервью телеканалу CBS.

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Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. По их итогам сформируется новый состав палаты представителей и треть сената. Президентские выборы назначены на 2024 год.

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В начале сентября бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение, будет ли он участвовать в президентской гонке 2024 года. Трамп пояснил, что «все хотят», чтобы он выдвинул свою кандидатуру. Он отметил, что лидирует в каждом опросе — и в опросе республиканцев, и в опросе демократов.

Байдена Трамп назвал «врагом государства». Так бывший лидер США ответил на обвинения со стороны Байдена в экстремизме и угрозе основам страны. По словам Трампа, речь главы Белого дома была полна ненависти и злобы. Бывший президент США упомянул также, что на следующее утро после своего выступления Байден забыл, что говорил.

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