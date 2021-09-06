Президент США Джо Байден посетит Киев уже не в 2021 году. По дипломатической практике визиты подобного уровня не организуют в один год. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — сказал министр в эфире телеканала «Интер».

Он добавил, что после встречи Байдена и Зеленского дипломаты приступили к выполнению масштабных и содержательных договоренностей, которых удалось достигнуть лидерам двух стран.

Также Кулеба затронул тему переговоров президента Украины и России. По его словам, Зеленский уже готов к встрече. При этом глава МИД подчеркнул, что у Киева складывается впечатление, что Москва избегает этих переговоров.

Встреча американского и украинского лидеров прошла 1 сентября в Вашингтоне. Зеленский обсудил с Байденом ряд вопросов, а также подписал с ним совместное заявление о продолжении сотрудничества.