Мир 19 декабря 2022, 10:36 Байден не приедет в Киев из соображений безопасности — Politico Politico объяснило невозможность приезда президента Байдена в Киев мерами безопасности Викимедиа

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Американский президент Джо Байден пока не собирается посещать Киев, это может быть небезопасно. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на неназванных представителей Белого дома.

«Сейчас нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — заявили американские чиновники.

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Представители Соединенных Штатов разного уровня посещали Киев в этом году. Например, в ноябре с необъявленным визитом в украинской столице побывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Издание ранее написало, что Штаты могут замедлить финансовую помощь Украине. По данным источников, американские власти хотят обеспечить киевским режим всем необходимым на период зимы. Также в США понимают, что Европе в скором будущем будет труднее помогать украинской стороне. Все дело в энергокризисе, угрозе рецессии и большом количестве беженцев.