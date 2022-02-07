Байден не нашел «ничего нового» в отношениях России и Китая

Отношения России и Китая не изменились после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение высказал на встрече с журналистами президент США Джо Байден.

«В этом нет ничего нового», — привело цитату американского лидера РИА «Новости». Агентство отметило, что сам вопрос пресс-служба Белого дома не привела.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры в минувшую пятницу, 4 февраля, за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Главы двух держав подписали заявление, в котором рассказали о совместном видении международных отношений. Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили против внешнего вмешательства в дела суверенных государств и подтвердили, что будут наращивать взаимодействие по этому вопросу.

Также они договорились об усилении Шанхайской организации сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Один пояс, один путь». Участники встречи призвали США отказаться от планов по размещению ракет малой и средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американские спортсмены приехали на Олимпийские игры в Китай без дипломатической делегации. СМИ сообщили, что таким образом администрация США дала сигнал властям страны о недопустимости нарушения прав человека, агрессии против Тайваня и организации кризиса в международных торговых поставках.