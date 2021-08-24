Байден не исключил продление миссии США в Афганистане на встрече G7

Военные США могут остаться в Афганистане после 31 августа. Американский президент Джо Байден допустил продление миссии Соединенных Штатов в стране.

В ходе чрезвычайного онлайн-саммита G7 американский лидер заметил, что продление сроков эвакуации грозит терактами на территории республики. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудника президентской администрации.

Байден рассчитывает вывести американские войска из Афганистана к 31 августа. Тем не менее он указал на возможность продления афганской военной кампании.

Талибы* заявили, что запретят эвакуацию из Кабула к указанной дате. Сторонники движения перекрыли дорогу к аэропорту: туда пускают только иностранцев. Афганцы могут попасть в воздушную гавань только при наличии документов для выезда из страны.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.