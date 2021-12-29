Байден не исключил личной встречи с Путиным в январе

Президент США Джо Байден не стал исключать возможности новой личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома. Слова американского лидера процитировал ТАСС.

Во время поездки в штат Делавэр один из журналистов поинтересовался у Байдена, будет ли он лично встречаться с российским президентом в январе.

«Посмотрим», — ответил Байден.

Переговоры России и США по стратегической безопасности намечены на 10 января. За ними последуют также встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России подготовило проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах указывалось, что альянс не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности вне своей территории, а также откажется от дальнейшего расширения на восток.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров между Россией и США 10 января Штаты рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии. При этом они намерены обсудить обеспокоенности обеих сторон.