Американских военных не собираются посылать на Украину для войны с Россией. У президента США Джо Байдена нет таких планов, в очередной раз заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки озвучила позицию американской стороны на регулярном брифинге, трансляцию которого Белый дом организовал в Twitter.

«Президент не планирует посылать американских военнослужащих, чтобы воевать на Украине против России», — сказала она.

Журналисты интересовались сценариями, при которых Белый дом может решиться на применение силы, и существующими «красными линиями».

Псаки также допустила контакты Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, но назвала момент для переговоров неподходящим.

Сам Байден заверил американцев, что им не стоит беспокоиться по поводу возможной ядерной войны на фоне напряженных отношений с РФ. Раньше он назвал антироссийские санкции альтернативой Третьей мировой войне.