Мир 10 февраля 2023, 11:19 Байден назвал вторжение китайского аэростата на территорию США не серьезным нарушением Президент Байден: китайский зонд не стал серьезным нарушением нацбезопасности США YouTube

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Американский лидер Джо Байден заявил, что китайский аэростат проник в воздушное пространство США незаконно, но при этом не стал серьезной угрозой для национальной безопасности страны. Об этом он сообщил телеканалу Telemundo.

«В любом случае это не серьезное нарушение. Конечно, это нарушение международного права и нашего воздушного пространства. Что касается нашего воздушного пространства — там мы делаем то, что хотим», — сказал он.

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Ранее Байден сообщил, что поговорил по поводу инцидента с китайским лидером Си Цзиньпином. В разговоре президент США заверил главу КНР, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином из-за незаконного вторжения китайского аэростата на территорию Соединенных Штатов.

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Инцидент произошел 4 февраля. Пентагон сбил китайский объект в небе над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Позже власти Китая подтвердили, что аэростат принадлежал им. В Пекине объяснили, что зонд выполнял метеорологические наблюдения, однако сбился с заданного курса.