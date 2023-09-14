Мир 14 сентября 2023, 07:26 Байден назвал возможный импичмент стремлением республиканцев остановить правительство Байден: импичментом республиканцы остановят правительство РИА «Новости»

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У республиканцев есть одна цель — остановить работу правительства. Именно поэтому они могут запустить процедуру импичмента, заявил президент США Джо Байден. Слова американского лидера привел журналистский пул Белого дома.

Байден признался, что абсолютно не зацикливался на импичменте.

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«У меня есть работа, которую нужно делать. Мне каждый день приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ», — указал он.

Во вторник, 12 сентября, комитеты палаты представителей конгресса приступили к официальному расследованию перед возможным голосованием по импичменту Байдена. В течение последних месяцев представители Республиканской партии в палате представителей неоднократно выявляли доказательства в отношении поведения американского лидера.

До этого председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер заявил, что голосование по объявлению импичмента состоится в середине сентября.