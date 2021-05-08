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    08 мая 2021, 02:42

    Байден назвал возможную дату встречи с Путиным

    Анастасия Кукова

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться в июне. При этом наличие российских войск на границе с Украиной никак не влияет на желание американского лидера встретиться со своим российским коллегой.

    Байден назвал возможную дату встречи с Путиным

    Об этом заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Они поинтересовались, не состоится ли саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.

    «Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Байдена, присутствие войск России на границе с Украиной сигналом для Вашингтона не является. Его вполне устраивает, что «их значительно меньше, чем месяц назад».

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что дата, время и место встречи Байдена и Путина пока не определены.

    Несколькими днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованный СМИ список третьих стран, которые могут принять у себя американского и российского президентов. По его словам, говорить пока не о чем.