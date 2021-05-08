Байден назвал возможную дату встречи с Путиным

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться в июне. При этом наличие российских войск на границе с Украиной никак не влияет на желание американского лидера встретиться со своим российским коллегой.

Об этом заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов. Они поинтересовались, не состоится ли саммит во время европейского турне Байдена в начале лета.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Байдена, присутствие войск России на границе с Украиной сигналом для Вашингтона не является. Его вполне устраивает, что «их значительно меньше, чем месяц назад».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что дата, время и место встречи Байдена и Путина пока не определены.

Несколькими днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать опубликованный СМИ список третьих стран, которые могут принять у себя американского и российского президентов. По его словам, говорить пока не о чем.