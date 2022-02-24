Байден назвал условие для начала войны с Россией

США будут готовы вступить в боевые действия против России в том случае, если ее вооруженные силы выйдут за пределы Украины и атакуют какую-либо страну, входящую в НАТО. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Мы готовы защищать каждую пядь земли НАТО», — заявил Байден в ходе трансляции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации в Донбассе. В Минобороны РФ пояснили, что российские войска не наносят ударов по городам, они выводят из строя с помощью высокоточных средств поражения военную инфраструктуру, объекты ПВО, военной обороны и авиации Украины. В ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению ничто не угрожает.

Страны Запада после этого объявили о введении санкций в отношении РФ из-за ее действий на Украине. По словам президента США Джо Байдена, G7 будет продвигать «разрушительные» санкции против РФ. По некоторым данным, санкции также затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина.